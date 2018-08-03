F.Bahçe elenirse G.Saray 15 milyon euro kazanacak

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak ülkemizi Devler Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Galatasaray, Benfica-Fenerbahçe maçını da heyecanla bekliyor.

İKİ SONUÇ DA ASLAN'A YARAYACAK

Çünkü Benfica'nın da Fenerbahçe'nin de turu geçmesi sarı-kırmızılılara yarayacak.

Eğer turu Portekiz ekibi geçerse, Cimbom ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek tek takım olacak ve kasasına ekstradan 15 milyon euro daha koyacak.





G.SARAY 3. TORBADA YER ALABİLİR

Diğer taraftan Sarı-lacivertliler, Portekiz temsilcisini safdışı ederek play-off turuna yükselirse Cimbom'un Devler Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacağına da etki etmiş olacak.

Son yıllarda Avrupa'da başarıya hasret kalan Galatasaray, UEFA kulüpler sıralamasında 29 bin 500 puanla 51. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe'nin rakibi Benfica ise 80 bin puanla 15. sırada...

Sarı-kırmızılılar, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi grup kurası için hazırlanan torbalarda şu an 3. torbanın son basamağında bulunuyor. Çok kritik bir noktada yer alan Cim-Bom'un 3. torbada kalabilmesi için Fenerbahçe'nin, Benfica'yı elemesi gerekiyor.

Sarı-lacivertli takım, Portekizli rakibini safdışı ederse Galatasaray'ın kuraya 3. torbadan girme şansı devam edecek. Benfica'nın play-off turunda elenmesi halinde de sarı-kırmızılılar bu tehlikeden kurtulacak.

SADECE F.BAHÇE MAÇINA BAĞLU DEĞİL

Ancak Galatasaray'ın 3. torbada kalabilmesi sadece Benfica-Fenerbahçe eşleşmesine bağlı değil. Dinamo Kiev, Salzburg, PSV Eindhoven, Benfica ve Celtic gruplara kalmayı başaramazsa, Cim-Bom'un 3. torbanın son sıradaki yeri değişmeyecek.

Bu takımlardan birinin bile grup aşamasına yükselmesi durumunda sarı-kırmızılılar 4. torbaya düşecek.