F.Bahçe Emre için Alanya'yla anlaştı

İstanbul kulüplerinin uzun süredir gündeminde olan Emre için sarı-lacivertli kulüp devreye girdi ve Alanyaspor'la anlaştı. Gönlü Galatasaray'da olan Emre, geçtiğimiz günlerde Başakşehir'in teklifini reddetmişti.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 5 MİLYON EURO

Emre Galatasaray'ı istese de sarı-kırmızılı takımın teklifi Alanyaspor tarafından yetersiz bulundu. Maddi problemlerini çözemeyen Galatasaray'ın şu aşamada Emre'yi alması zor görünüyor. Alanyaspor ile Emre Akbaba transferi için anlaşma sağlayan Fenerbahçe ise oyuncunun son sözü söylemesini bekliyor.

Fenerbahçe, Alanyaspor'la 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşırken Emre'ye ise yıllık 1.9 milyon euro teklif etti. Alanyaspor Başkanı bu transfere razı ancak Emre'nin teklifi kabul edip etmediği henüz bilinmiyor.

Galatasaray'ın Emre için son teklifi 3 ise milyon euronun biraz üzerindeydi.

EMRE'NİN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

Emre Akbaba transferinde son durum, oyuncu Galatasaray'ı istiyor, kulübü ise Fenerbahçe ile anlaştı. Bu olay akıllara daha önce Türk futbolunda yaşanan benzer durumları getirdi.

2009 yılında Beşiktaş ile Fenerbahçe Mehmet Topuz'un transferinde karşı karşıya gelmişti. Mehmet Beşiktaş'ı isterken, sarı-lacivertli kulüp Kayserispor'la anlaşmıştı. Mehmet, Beşiktaş formasını giymesine karşın Fenerbahçe'ye imza atmıştı.