F.Bahçe Emre Mor'u transfer ediyor

A Milli Takım'daki ilk günlerinde ortaya koyduğu futbolla herkese kendisini hayran bırakan Emre Mor, git gide düşüşe geçmiş ve Borussia Dortmund yönetimi tarafından Celta Vigo'ya gönderilmişti.

La Liga'ya transfer olduğu günden bu yana sık sık kadro dışı bırakılan milli futbolcumuz, son olarak satış listesine konulmuştu.

21 yaşındaki futbolcudan ümidini kesen İspanyollar, genç yeteneği kiralık ya da bonservisiyle birlikte başka bir takıma yollamayı planlıyor.

ERSUN YANAL ALIN DEDİ

Emre'nin yeteneğine inanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, genç futbolcunun transfer edilmesini istediği öğrenildi.

İspanyol ekibiyle temas halinde olan sarı-lacivertlilerin şartlarda anlaşılması durumunda kısa süre içerisinde transfer bitireceği belirtildi.