F.Bahçe Emre'yi almak için Aatıf'ı önerdi

Yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Fenerbahçe, Rize'ye göndermek istediği Aatıf Chahechouhe için yeni bir formülü devreye soktu.

EMRE KILINÇ İÇİN AATIF VE 1.5 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler Çaykur Rizespor'un teklifini kabul etmeyen Aatıf'ı Sivasspor'a önerdi.

Sol açık arayışında olan Fenerbahçe, adı Beşiktaş'la da anılan Emre Kılınç için Sivasspor'a 1,5 milyon euro ve Aatıf teklifinde bulundu. Rize'ye gitmek istemeyen Aatıf'ın eski takımı Sivas'a sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması hâlinde transferin gerçekleşeceği öğrenildi.

Fenerbahçe bu transferin gerçekleşmesi durumunda hem Aatıf'ı gönderip yeni yabancı oyuncular için kontenjan açmak hem de Emre Kılınç'ı kadrosuna katmayı planlıyor.