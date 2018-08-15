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F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi özlemi

Şampiyonlar Ligi gruplarına en son 2008-2009 sezonunda katılan Fenerbahçe'de özlem 10 yıla çıktı. Bu 10 yıllık süreçte ülkemizde ve dünyada birçok değişiklik yaşandı.

F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi özlemi
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Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında Benfica ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı-lacivertlilerin Devler Ligi özlemi tam 10 yıla çıktı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en büyük organizasyonuna en son 2008-2009 sezonunda katılırken, o tarihten bu yana ülkemizde ve dünyada birçok değişiklik yaşandı.

1 DOLAR 1.29 LİRAYDI

En dikkat çeken değişiklik ise şimdilerde 6.42 TL olan 1 doların 10 yıl önce 1.29 TL olması.

10 yıllık süreçte yaşanan bazı değişiklikler:

*Eski hocaları Aragones hayattaydı.
*Yeni hocaları Cocu, o dönem futbolcuydu.
*Şu an sahada olan Elif Elmas 8 yaşındaydı.
*Dolar 1.29'du.
*Iphone çıkalı 1 sene olmuştu.
*Amerika'nın başında George Bush vardı.
*Usame Bin Ladin yaşıyordu.
*CHP'nin başında Deniz Baykal vardı.


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