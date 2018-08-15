F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi özlemi

Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında Benfica ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı-lacivertlilerin Devler Ligi özlemi tam 10 yıla çıktı.
Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en büyük organizasyonuna en son 2008-2009 sezonunda katılırken, o tarihten bu yana ülkemizde ve dünyada birçok değişiklik yaşandı.
1 DOLAR 1.29 LİRAYDI
En dikkat çeken değişiklik ise şimdilerde 6.42 TL olan 1 doların 10 yıl önce 1.29 TL olması.
10 yıllık süreçte yaşanan bazı değişiklikler:
*Eski hocaları Aragones hayattaydı.
*Yeni hocaları Cocu, o dönem futbolcuydu.
*Şu an sahada olan Elif Elmas 8 yaşındaydı.
*Dolar 1.29'du.
*Iphone çıkalı 1 sene olmuştu.
*Amerika'nın başında George Bush vardı.
*Usame Bin Ladin yaşıyordu.
*CHP'nin başında Deniz Baykal vardı.