F.Bahçe Fernandao'yu takasta kullanacak

Aylar süren sakatlığının ardından bu sezon sadece Evkur Yeni Malatya maçında 26 dakika oynayabilen Fernandao’nun Fenerbahçe’den ayrılma ihtimali her geçen gün yükseliyor.

AZİZ BEHİCH İLE TAKAS EDİLEBİLİR

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın davranışlarından ve idmanlardaki performansından memnun olmadığı Brezilyalının devre arasında kiralanması ya da takas verilmesi bekleniyor.

Sol bek arayan sarı lacivertlilerin Fernandao’yu Bursasporlu Aziz Behich ile takas etmesi gündemde.

ELJİF İÇİN VAN PERSİE'NİN DE GÖNDERİLMESİ LAZIM

Yönetim, Eljif Elmas ve yeni alınacak bir yabancıya yer açmak için, Fernandao’nun yanı sıra Robin van Persie’yi de gönderebilir.

İki futbolcu da ayrılırsa, orta sahaya transfer yapmak için harekete geçilecek.