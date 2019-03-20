Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi

Süper Lig'de yaklaşık 3 haftalık aranın ardından heyecan yeniden başlayacak. TFF, 5 haftalık dilimde oynanacak mücadelelerin programını açıkladı.
DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak.
Aynı hafta Beşiktaş'la Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele ise 13 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
31. haftada Galatasaray'ın Beşiktaş'ı sahasında konuk edeceği karşılaşma ise 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
İşte kritik maçların tarih ve saatleri:
28. hafta - Beşiktaş-Başakşehir - 13 Nisan saat 19.00
28. hafta - Fenerbahçe-Galatasaray - 14 Nisan saat 19.00
30. hafta - Fenerbahçe-Trabzonspor - 27 Nisan saat 19.00
31. hafta - Galatasaray - Beşiktaş - 5 Mayıs saat 19.00