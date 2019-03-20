Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi

Şampiyonluk yolunda Başakşehir'le puan farkını 6'ya indiren Galatasaray'da yönetim prim sistemini devreye sokuyor. Fenerbahçe maçı için belirlenen rakam 4 milyon TL.

Hem Kulüpler Birliği'nin hem siyah-beyazlı camianın çoğunluğu Fikret Orman'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına geçmesini istiyor.

Ali Koç, nisan ayında başlayacak olan bağış kampanyasının olumsuz etkilenmemesi için Galatasaray derbisinin mutlak kazanılması gerektiğini ifade etti.

Real Madrid'in transfer listesinde Ozan Kabak da var

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Yanal'dan Alper Potuk'a: Kendine ihanet ediyorsun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, son dönemlerde kayıplara karışan Alper Potuk'la bir toplantı yaptı ve futbolcuya "Çok yeteneklisin ama takıma ve Kendine ihanet ediyorsun" dedi.