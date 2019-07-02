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F.Bahçe, G.Saray istedi Arsenal alıyor

Porto'daki sözleşmesi biten ve serbest kalan Yacine Brahimi'nin Arsenal'e transferinin an meselesi olduğu öne sürüldü.

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Porto ile yeni sözleşme imzalamayan ve takımdan ayrılarak serbest oyuncu statüsüne geçen Yacine Brahimi'nin yeni adresi belli oluyor.

ARSENAL'E TRANSFER OLMASI BEKLENİYOR

Adı daha önce Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılan Cezayirli yıldız futbolcu, tercihini İngiltere'den yana yaptı.

Sky Sports'un haberine göre Premier Lig ekibi Arsenal, bonservisi elinde olan Yacine Brahimi ile görüşüyor. 29 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde Arsenal'e transfer olması bekleniyor.

Porto'da geçirdiği 5 yılın ardından mavi-beyazlı kulüpten ayrılan Brahimi, daha önce Granada, Rennes ve Clermont formaları giydi.

Geçen sezon Porto'da 49 resmi maça çıkan futbolcu, 13 gol ve 4 asistlik skor katkısında bulundu.

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