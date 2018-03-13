F.Bahçe-G.Saray maçı için en güçlü aday Bülent Yıldırım

Hafta sonu Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip. MHK'nın elinde bu maçta kullanabileceği toplam 9 hakem var. 7 FIFA kokartı taşıyan hakem ve bunların dışında geçmişte uzun yıllar FIFA kokardı taşımış olan Fırat Aydınus ile Bülent Yıldırım.

EN GÜÇLÜ ADAY BÜLENT YILDIRIM

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ise dev derbiyi yönetecek hakem Bülent Yıldırım olacak.

1) CÜNEYT ÇAKIR olmaz; Dubai'de Dünya Kupası hakem seminerine gidiyor.

2) HÜSEYİN GÖÇEK olmaz; geçen sezondan bu yana F.Bahçe maçı verilmiyor.

3) HALİS ÖZKAHYA olmaz; 11 Kasım 2012'den bu yana 5 yıldır Kadıköy'de düdük çalamıyor.

4) METE KALKAVAN olmaz; geçen hafta Evkur Y. Malatya-F.Bahçe maçı yönetti.

5) ALİ PALABIYIK olmaz; 19. haftadaki Trabzon-F.Bahçe maçından sonra şansı çok az.

6) ALPER ULUSOY olmaz; henüz bu tip bir derbi için şansı yok.

7) H. UMUT MELER olmaz; geçen hafta G.Saray-Konya maçını yönetti.

8) FIRAT AYDINUS olmaz; son kupa maçından sonra sıcağı sıcağına Kadıköy için şansı çok az.

9) BÜLENT YILDIRIM; en güçlü aday. MHK geçtiğimiz hafta maç vermedi. Bu maç için saklamış olmalı.