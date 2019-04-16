F.Bahçe-G.Saray maçının VAR kayıtları

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1 sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmıızlı takım hakem Ali Palabıyık'a isyan etti.

Mehmet Topal'ın Linnes'e yaptığı hareketin kırmızı kart olduğunu ve sarı-lacivertli takımın attığı golden önce Feghouli'ye faul yapıldığını belirten Galatasaray, VAR kayıtlarının yayınlanmasını istedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

POZİSYON FAUL DEĞİL

TFF'den henüz VAR kayıtları ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken, Ali Palabıyık ve VAR hakemi Bülent Yıldırım arasındaki konuşmalar ortaya çıktı.

Türkiye gazetesinin haberine göre, 45. dakikada Hasan Ali'nin önce sarı ardından direkt kırmızı kart gördüğü pozisyonda Ali Palabıyık, "Diagne’nin top kontrolü ihtimalini zayıf görüyorum" dedi ve sarı kart verdi. VAR hakemi Bülent Yıldırım ise, "Diagne’nin topu kontrol etme ihtimali daha yüksek. İzlemeni tavsiye ediyorum" önerisinde bulundu ve Palabıyık, pozisyonu tekrar seyredip direkt kırmızı kart çıkardı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

71. dakikada Dirar, Feghouli'ye hem ayakla hem de eliyle müdahale etti, pozisyonun devamında ise sarı-lacivertlilerin golü geldi. Galatasaraylıların itirazları üzerine Ali Palabıyık, VAR'la temas kurdu.

Palabıyık, VAR'daki Bülent Yıldırım'a, "Dirar'ın Feghouli'ye elle ve ayakla müdahalesini gördüm ancak faul için kâfi olmadığını düşünüyorum, gol temiz" dedi. Yıldırım da pozisyonu tekrar tekrar seyretti ve Palabıyık'ın kararına uydu.

57. dakika Mehmet Topal'ın Linnes'e müdahalesinde ise "Kötü niyet yok" yorumu yapan Palabıyık, VAR'a bakma gereği duymadı ve avantaj oynattı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)