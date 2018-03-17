F.Bahçe, G.Saray taraftarını hoparlörle susturacak

Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Galatasaray'a gönül veren yaklaşık 2500 taraftar da kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alacak.

F.BAHÇE MARŞLARI ÇALACAK

Fenerbahçe, Galatasaraylı taraftarların yer alacağı deplasman tribününe bu maça özel bir ses tesisatı kurdurdu. Kadıköy'de Galatasaraylıların yer alacağı tribüne çok sayıda hoparlörün yerleştirildiği belirtildi. Bu hoparlörden maç önü ve sonrasında Fenerbahçe marşlarının verileceği öğrenildi.

Galatasaray taraftarlarının da maç önü ve sonu yapılacak yayınla böylelikle tezahürat yapmasını da engellenmesinin planlandığı öğrenildi

KULAK TIKAÇLARI TEMİN EDİLİYOR

Galatasaraylı taraftarların birçoğu Fenerbahçe'nin hoparlör koyması üzerine kulak tıkacı temin ederek Kadıköy'e gidiyor.

TARAFTARLAR DEPLASMANA GELDİ

Öte yandan Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmamak için yola çıkan sarı-kırmızılı taraftarlar Kadıköy'e geldi.

BİR TARAFTAR OTOBÜSTEN DÜŞTÜ

Öte yandan Kadıköy'e giden kafilede yer alan bir taraftar, otobüsten düşerek yaralandı. Kafasını yere çarpan ve kanlar içinde kalan sarı-kırmızılı taraftarın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.