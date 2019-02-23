F.Bahçe idmanında yabancı bir futbolcu görüldü

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı.

Daha sonra sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, U21 takımının da katılımıyla yapılan çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Çalışmayı izleyenler ise antrenmanda 3 numaralı forma giyen ismi tanıyamadı. O ismin Ahmed Yassine Cherkaoui olduğu öğrenildi. Cherkaoui'nin Nabil Dirar'ın yakın akrabası olduğu ifade edildi.

25 yaşındaki Ahmed Yassine Cherkaoui, orta sahada oynuyor ve sakatlığının ardından Belçika'da Leopold takımından ayrıldıktan sonra yaklaşık 1,5 yıldır kulüp arıyor.