F.Bahçe ile Başakşehir'de cezalı ve sakat futbolcular

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilere 3 önemli isimden iyi haber geldi.

3 SAKAT İYİLEŞTİ

Fenerbahçe'de Luis Neto, Giuliano ve Şener Özbayraklı'nın takımla çalışmalara başladığı ve Aykut Kocaman'ın şans vermesi durumunda Başakşehir'e karşı oynayabilecekleri öğrenildi.

Sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Skrtel ve Janssen ise forma giyemeyecek.

EMRE VE MOSSORO YOK

Başakşehir'de ise iki önemli eksik bulunuyor.

Konyaspor maçında kırmızı kart gören ve en az 1 maç ceza alması beklenen Emre Belözoğlu ile sakatlığı bulunan Mossoro maçta oynayamayacak.

Abdullah Avcı'nın Emre ve Mossoro'nun yerine İrfan Can ile Gökhan İnler'e görev vermesi bekleniyor.