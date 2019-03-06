F.Bahçe ile G.Saray Hüseyin Bulut'un peşinde

Genç ve yetenekli futbolcuları kadrolarına kazandırmak için özellikle Almanya’ya yönelen 3 büyükler buradaki futbolcuları takip ederken, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ağına takılan Hüseyin Bulut’un iki ezeli rakibi karşı karşıya getirdiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bundesliga devi B.Dortmund’un altyapısından yetişen ve oynadığı futbolla hem Galatasaray hem de Fenerbahçe’nin ilgisini çeken 19 yaşındaki Hüseyin Süper Lig devlerine göz kırparken, oyuncunun Dortmund’la olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması iki kulübü harekete geçirdi.

Hüseyin Bulut'un şık hareketleri İZLE

10 numara ve kanat forvet mevkisinde oynama yeteneğine sahip olan Hüseyin Bulut için B.Dortmund’un uzun süreli kontrat teklif ettiği öğrenilirken, yetenekli futbolcunun nasıl bir karar vereceği merak konusu.

COMOLLİ HAREKETE GEÇTİ BİLE

Geçtiğimiz günlerde Stuttgart altyapısından keşfedilen Okan Tup'u Fenerbahçe’ye kazandıran Damien Comolli’nin Hüseyin için de elini çabuk tutacağı ifade edildi.

B.Dortmund formasıyla gençler bazında birçok başarının altına imza atan 19 yaşındaki Hüseyin 2017’de Almanya U19 Şampiyonluk maçında 40 bin seyirci önünde Bayern Münih’e attığı golle yıldızlaşırken, genç yeteneğin milli takım hocalarının olumlu referansıyla Fenerbahçe ve Galatasaray’ı harekete geçirdiği bildirildi.