F.Bahçe ile G.Saray'ın rakipleri bugün belli olacak

UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonunda grup aşaması sona ererken gözler son 32 turuna çevrildi.
Bu turda, Avrupa Ligi gruplarını ilk iki sırada bitiren toplam 24 takımla, Şampiyonlar Ligi’nden gelen 8 grup üçüncüsü mücadele edecek.
Son 32 turu eşleşmeleri bugün TSİ 15.00’te çekilecek kuranın ardından belli olacak. Tören TRTSPOR ve beIN SPORTS’tan canlı olarak yayınlanacak.
1. torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Eintracht Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), Real Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya)
2. torba: Galatasaray, Fenerbahçe, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre).