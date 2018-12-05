F.Bahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı Almanya'da yaşandı

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı, yok mu tartışmaları devam ediyor. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun endirekt serbest vuruş verdiği penaltı pozisyonunun benzeri Almanya'da yaşanmış ve penaltı tekrar ettirilmişti.

HAKEM ENDİREKT VURUŞ VERDİ

Kasımpaşa atağında Diagne'nin vuruşunda top Isla'nın koluna çarpınca VAR'ın da onayıyla hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

Diagne'nin vuruşunda Harun gole izin vermedi ancak pozisyonu takip eden Eduok topu ağlara gönderdi. Pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Uğurlu, Eduok'un penaltı atılmadan önce ceza sahasına girdiğine hükmetti ve alan ihlali yaptığı gerekçesiyle oyunu endirekt serbest vuruşla başlattı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

KURAL NE DİYOR?

Hakemin endirekt serbest vuruşla oyunu başlatması tartışma yarattı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun oyun kuralları kitapçığında penaltıda yapılan ihlaller ve verilmesi gereken kararlar şu şekilde: "Hakem penaltı vuruşu işareti verdiği zaman, top oyuna girmeden önce her iki takımdan da bir oyuncu oyun kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece (örneğin kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır."

Yani kurala göre hakemin penaltıyı tekrar ettirmesi gerekiyordu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

VAR HAKEMİ AYDINUS'TU

2-2 berabere biten Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR hakemi olarak Fırat Aydınus görev yaptı. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Suat Arslanboğa yer almıştı.

AYNI POZİSYON BUNDESLİGA'DA OLMUŞTU

Dün geceki maçta tartışılan pozisyonun benzeri, bu sezon Bundesliga'nın açılışında Bayern Münih'in Hoffenheim'ı 3-1 yendiği mücadelede yaşandı.

Bayern Münih'in kazandığı penaltıda, Lewandowski'nin kaleciden dönen vuruşunu Robben tamamladı. Ancak Hollandalı'nın yanı sıra Hoffenheimlı futbolcular da ceza sahasına erken girdiği için gol iptal oldu ve atış tekrar edildi.