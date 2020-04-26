F.Bahçe, mayısın ilk haftası idmanlara başlayacak

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, spor faaliyetlerini de etkilemişti.

Neredeyse tüm dünyada liglerin durduğu bu dönemde, kulüpler idmanlarını da video konferans şeklinde evlerinde yapma kararı almıştı. Geçtiğimiz haftalarda gruplar halinde sahaya inen ilk takım Beşiktaş olurken, bir haber de Fenerbahçe'den geldi.

EMRE'NİN ÖNDERLİĞİNDE ÇALIŞACAKLAR

Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından henüz bir hoca ile anlaşmaya varamayan sarı-lacivertlilerin, mayısın ilk haftasında Can Bartu Tesisleri'nde idmanlara başlayacağı öğrenildi.

Çalışmalara önderlik edecek isim ise bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız ile birlikte kaptan Emre Belözoğlu olacak.