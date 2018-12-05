F.Bahçe Orkun Kökçü'nün peşinde

Sezon başında tecrübeli isimlerin yanı sıra genç futbolcuları da kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da aynı transfer politikasına devam edecek.

ORKUN'UN AİLESİYLE GÖRÜŞECEK

Geçtiğimiz yıl takıma katılan Elif Elmas'ın ardından yaz transfer döneminde Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu gibi genç yetenekleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bu yönde adımlar atmayı sürdürüyor.

Beşiktaş'ın da talip olduğu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, oyuncunun temsilciliğini de yapan ailesiyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan İngiliz basını Chelsea, Arsenal, Tottenham ve PSG'nin Orkun'u takip ettiğini yazdı.

Feyenoordlu Orkun Kökçü'nün golleri

Fransız Sportif Direktör Comolli, Fenerbahçe'nin gençleşme projesini anlatarak, futbolcu ve ailesini ikna etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertli ekip Orkun Kökçü gibi isimlerle geleceğin takımını kurmayı hedefliyor.

Geçen sezonu Feyenoord U19 takımında geçiren ve attığı gollerle öne çıkan Orkun, 2017-18 sezonunda altyapıda 42 maça çıktı, 17 gol 3 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.