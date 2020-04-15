F.Bahçe, Nazım Sangare'yi transfer ediyor

Galatasaray'a 20 yıllık aranın ardından Kadıköy'de yenildikten sonra iyice dağılan ve şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Ligi sonuna kadar kovalayacak güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, sağ ve sol bek bölgelerine mutlaka takviye yapmayı planlıyor.
İlk olarak Isla ile yollarını ayıracak olan Kanarya'nın, Antalyaspor'un başarılı oyuncusu Nazım Sangare'yi kadrosuna katacağı öğrenildi.
PRENSİPTE ANLAŞILDI
Bu transfer için Başkan Ali Koç'un bizzat devreye girdiği ve iş ortağı olan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'le prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Liglerin tamamlanmasının ardından bu transferin, resmiyete dökülmesi bekleniyor.