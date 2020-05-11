F.Bahçe: Şampiyonluk yürüyüşümüz seneye devam edecek

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan basketbol ligleri hakkında karar, bugün çıktı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ligleri sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe kadın ve erkek basketbol takımları, resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu.
''F.BAHÇE İÇİN İNSAN SAĞLIĞI ŞAMPİYONLUKLARDAN ÖNEMLİDİR''
Kararı desteklerini belirten bir açıklama yapan sarı-lacivertliler, ''Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklar, kupalardan önemlidir! Şampiyonluk yürüyüşümüz seneye devam edecek!'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ligde 38 puanla lider konumda bulunurken; erkek basketbol takımı ise 39 puanla 4. sırada yer alıyordu.