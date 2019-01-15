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F.Bahçe Şener'in sözleşmesini uzatacak

Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında gündeme gelen Tolgay Arslan-Şener Özbayraklı takası zora girdi. Sarı-lacivertliler Şener'in sözleşmesini uzatacak.

F.Bahçe Şener'in sözleşmesini uzatacak
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Beşiktaş, Tolgay Arslan'la prensipte anlaşan Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı'nın yanı sıra bonservis bedeli de istemişti. İki oyuncunun takası yapılan görüşmeler sonrası tıkandı.

YANAL, SÖZLEŞME UZATIN DEDİ

Tolgay-Şener takasının rafa kalmasından sonra Ersun Yanal, Antalya kampında performasını beğendiği milli futbolcunun sözleşmesinin uzatılmasını istedi.

Sarı-lacivertli yönetim, Şener Özbayraklı ile yeniden anlaşmak için görüşmelere başlama kararı aldı. Fenerbahçe, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık yeni sözleşme önerecek.

Ersun Yanal'ın, "Şener'i kullanmak istiyorum" şeklindeki raporundan sonra imzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

2015-2016 sezonunda 5 milyon TL bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, bu dönemde önünde sürekli farklı sağ bekler olmasına rağmen önemli şanslar yakaladı.

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