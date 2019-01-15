1 F.Bahçe ile Beşiktaş Konoplyanka'nın peşinde F.Bahçe ile Beşiktaş, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Alman basını, iki kulübün de Konoplyanka'yı transfer etmek için Schalke 04'e teklifte bulunduğunu yazdı.

2 F.Bahçe Şener'in sözleşmesini uzatacak Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında gündeme gelen Tolgay Arslan-Şener Özbayraklı takası zora girdi. Sarı-lacivertliler Şener'in sözleşmesini uzatacak.

3 Ersun Yanal: F.Bahçe kimseden çekinmez Ersun Yanal, Comolli'nin sezon başında koyduğu kuralları teker teker kaldırmaya başladı. Tecrübeli teknik adam, "Rakipler taktiğimizi öğrenmesin diye bir derdim yok. F.Bahçe kimseden çekinmez" dedi.

4 F.Bahçe Emre'yi almak için Aatıf'ı önerdi Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı isteyen Fenerbahçe, genç oyuncu için Aatıf artı 1 milyon 500 bin euroluk teklif yaptı.

5 Talisca, Alan'a Türkçe öğretiyor Galatasaray'ın transfer gündemindeki Alan, eski Beşiktaşlı Talisca'dan Türkçe kelimeler öğrenmeye başladı.

6 Galatasaray'ın yeni transferi Marcao İstanbul'da Sarı kırmızılı kulübün, Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao, İstanbul'a geldi.

7 Mesut Özil Amine Gülşe ile nişanlandı Arsenal'in Türk asıllık Alman futbolcusu Mesut Özil, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Amine Gülşe ile nişanlandı.

8 Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya sert eleştiri Zlatan Ibrahimovic, "Yeni bir mücadele için Juventus'u seçtim." diyen Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi. İbramovic Ronaldo'ya cevap olarak "Mücadele arıyorsa, 2. Lig'e giderdi" dedi.

9 Şenol Güneş Babel'in yerine kimseyi istemedi Beşiktaş, Ryan Babel'in boşluğunu kadrosundan doldurmayı planlıyor. Yönetim kurulu ile görüşen teknik direktör Şenol Güneş, Babel'in yerine transfer istemediğini söyledi.