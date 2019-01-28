F.Bahçe Slimani ile yollarını ayırıyor

İslam Slimani'nin Fenerbahçe macerası kısa sürdü...

Bip Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Slimani'yi Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna almadı.

Slimani'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin, Cezayirli oyuncunun kiralık kontratını fesh ederek tekrar Leicester City'e göndereceği öğrenildi.

CARDİFF'TEN TEKLİF ALDI

Daha önce kontratını fesh etmek için Fenerbahçe'den tazminat ve maaşının kalan kısmını isteyen Slimani'nin, Cardiff City'nin transfer teklifi üzerine bu isteğinden de vazgeçtiği belirtildi.

SALA'NIN YERİNE ALINACAK

Nantes'tan 17 milyon euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Emiliano Sala'nın Manş Denizi üstünde kaybolması sonrası forvet arayışlarına giren Cardiff City'nin Islam Slimani için Leicester ile görüştüğü kaydedildi.

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den ayrılarak yeniden Premier Lig'in yolunu tutacak.

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