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F.Bahçe stadında salavat getiren G.Saraylı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı-kırmızılı bir taraftarın, sarı-lacivertli ekibin stadının etrafında salavat getirerek tur atması sosyal medyada gündem oldu.

F.Bahçe stadında salavat getiren G.Saraylı
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Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sosyal medyaya düşen bir görüntü günün konusu oldu.

 

STADIN ETRAFINDA SALAVAT GETİRDİ

Galatasaray, 1999'dan beri Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyor.

F.Bahçe stadında salavat getiren G.Saraylı - İZLE

Sarı-lacivertli camianın, "Kadıköy'ün büyüsü" olarak adlandırdığı bu seriyi bitirmek isteyen bir Galatasaray taraftarı ilginç bir yönteme başvurdu.

Bir Galatasaray taraftarı, salavat getirerek Fenerbaçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın etrafında tur attı.

Arabasıyla tur atarken salavat getirdiği görüntüleri paylaşan taraftarın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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