1 F.Bahçe taraftarına Trabzon deplasmanı yasak Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nun verdiği karara göre, Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçına alınmayacak.

2 Cenk Tosun: Beşiktaş haberleri dedikodudan ibaret Adı Beşiktaş'la anılan milli futbolcu Cenk Tosun, Everton'da mutlu olduğunu belirterek geri dönmeyi düşünmediğini söyledi.

3 Griezmann: Barcelona'yı Messi yüzünden reddettim Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, Barcelona'ya Lionel Messi yüzünden transfer olmadığını açıkladı.

4 Avrupa'da en çok sakat veren takım Galatasaray Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Galatasaray'da, tam 18 farklı futbolcu, 27 kez sakatlık yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip bu alanda Avrupa'da zirvede.

5 Aykut Kocaman: G.Saray maçı sert geçecek Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman, ilk sınavını Galatasaray'a karşı verecek. Kocaman, maçın çok sert geçeceğini ifade etti.

6 Oğuzhan, Adriano ve Pepe'ye gelen teklifler Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında kalan Oğuzhan'ın adı Fenerbahçe ile anılıyor. 26 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında yaptığı açıklamada "Öyle bir düşüncem kesinlikle yok" demişti.

7 Galatasaray'ın alternatif golcüsü Devre arasında takıma bir golcü almak isteyen Galatasaray, alternatif olarak Seleznyov'la görüşüyor. Sarı-kırmızılı ekip öncelikli isimlerden biriyle anlaşamazsa Seleznyov'u kadrosuna katacak.

8 F.Bahçe'de sakatların son durumu Haftanın maçı pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Dev maç öncesi sarı-lacivertli takımda 5 eksik bulunuyor.

9 Arjantin'de tribünün altında el bombası bulundu Arjantin 3. Ligi'nde oynanan İtuzaingo-Deportivo Merlo derbisi öncesi misafir tribününün altında el bombası ele geçirildi.