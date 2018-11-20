F.Bahçe taraftarına Trabzon deplasmanı yasak

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına, sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
TRABZON'DA SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLAR YOK
Trabzon İl Güvenlik Kurulu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmaya Sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını bildirdi.
Geçmişte oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarında büyük olaylar yaşanmış, yarıda kalan karşılaşmalar olmuştu.
Sahaya atılan rakı şişeleri, kapı kolları, pet şişeler ve sökülen direkler ülke gündemine oturmuştu. Özellikle Volkan Demirel'e gösterilen tepkiler olayların fitilini ateşlemişti.
İki camia arasında yaşanan gerginlikleri göz önüne alan Trabzon İl Güvenlik Kurulu da sarı-lacivertli taraftarların maça girmesini yasakladı.
Bilindiği üzere son yıllarda deplasman yasakları kalktı ve büyük takım taraftarları deplasmanda maç izlemeye gidebiliyor.
Daha önce Trabzonspor deplasmanında sahaya atılanlar:
*Cep telefonu
*Bıçak
*Kale direği
*Küllük
*Kapı kolu
*Çakmak
*70'lik rakı şişesi
*Bozuk para
*Tuğla
*Ayakkabı