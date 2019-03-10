F.Bahçe taraftarından Ali Koç'a destek

Süper Lig'in 25'inci haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

TARAFTAR ALİ KOÇ'U YALNIZ BIRAKMADI

Karşılaşma sonrası stattan ayrılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sarı lacivertli taraftarlar yalnız bırakmadı. Kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmayan Ali Koç, taraftarların ilgisine teşekkür etti.

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Sarı lacivertli taraftarlar, "Her zaman yanındayız, başını öne eğme'', "Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon", "Başkanım elbet bir gün, üzülme." şeklinde destek tezahüratlarında bulundular.

Öte yandan bir taraftarın, "Başkanım Aykut Hoca'yı istiyoruz" şeklindeki sözlerine bir başka taraftar ise, "Hayır istemiyoruz" diyerek cevap verdi.

Koç, taraftarların karşılıklı diyalogları karşısında sessiz kaldı. Başkan Ali Koç daha sonra yöneticilerin de içinde bulunduğu otobüse binerek stattan ayrıldı.