Ensonhaber.com'a dön

F.Bahçe taraftarlarından Zenit maçına yoğun ilgi

Fenerbahçe'nin Rusya'da Zenit'le oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçına taraftarlar büyük ilgi gösteriyor.

F.Bahçe taraftarlarından Zenit maçına yoğun ilgi
Yorum Yap

Süper Lig'de kötü günler geçiren Fenerbahçe, Avrupa'daki performansıyla bir nebze olsun taraftarlarını mutlu ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan çıkmayı başaran sarı-lacivertliler son 32 turunda da avantajlı durumda.

TARAFTARLAR RUSYA'YA AKIN EDİYOR

Geçtiğimiz hafta salı günü oynanan maçta temsilcimiz Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit'i Kadıköy'de konuk etti. Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan ekibimiz, rövanş öncesi tura yakın taraf.

21 Şubat Perşembe günü Rusya'da turu geçmek için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'yi taraftarları da yalnız bırakmıyor. Sarı-lacivert renklere gönül veren futbolseverler şimdiden maç için kente gitmeye başladı. Mücadeleye yoğun bir ilgi var.

NASIL TUR ATLARIZ?

1-0'lık skorun avantajıyla çıkacağımız maçta alacağımız galibiyet ve her türlü beraberlik temsilcimizi son 16'ya taşıyacak. 1-0 dışındaki tüm tek farklı yenilgiler de bize yarıyor. Zenit'in 1-0 kazanması durumunda ise mücadele uzayacak.

2 farklı yenilgi durumunda ise Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni sonra erecek. 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM