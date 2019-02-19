F.Bahçe taraftarlarından Zenit maçına yoğun ilgi

Süper Lig'de kötü günler geçiren Fenerbahçe, Avrupa'daki performansıyla bir nebze olsun taraftarlarını mutlu ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan çıkmayı başaran sarı-lacivertliler son 32 turunda da avantajlı durumda.

TARAFTARLAR RUSYA'YA AKIN EDİYOR

Geçtiğimiz hafta salı günü oynanan maçta temsilcimiz Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit'i Kadıköy'de konuk etti. Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan ekibimiz, rövanş öncesi tura yakın taraf.

21 Şubat Perşembe günü Rusya'da turu geçmek için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'yi taraftarları da yalnız bırakmıyor. Sarı-lacivert renklere gönül veren futbolseverler şimdiden maç için kente gitmeye başladı. Mücadeleye yoğun bir ilgi var.

NASIL TUR ATLARIZ?

1-0'lık skorun avantajıyla çıkacağımız maçta alacağımız galibiyet ve her türlü beraberlik temsilcimizi son 16'ya taşıyacak. 1-0 dışındaki tüm tek farklı yenilgiler de bize yarıyor. Zenit'in 1-0 kazanması durumunda ise mücadele uzayacak.

2 farklı yenilgi durumunda ise Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni sonra erecek.