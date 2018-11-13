F.Bahçe ve Beşiktaş Berkay'ı istiyor

Stuttgart forması giyen 20 yaşındaki Berkay Özcan için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer girişiminde olduğunu ifade edildi.

F.BAHÇE VE G.BEŞİKTAŞ İSTİYOR

Bild'in haberine göre, siyah-beyazlı ekip genç futbolcuyu kiralamak için devre arasında teklif yapacak. Yaşlanan kadroyu gençleştirmek isteyen Beşiktaş'ın öncelikli hedefleri arasında Berkay Özcan geliyor.

Haberin detaylarında ise Fenerbahçe'nin Berkay için devre arası değil, sezon sonu teklif yapacağı aktarıldı.

Alman asıllı Türk futbolcu bu sezon Stuttgart formasıyla Almanya Bundesliga'da 3 maçta sahaya çıktı. Orta sahanın ortası ve solunda da oynayan Berkay gol atma başarısı gösteremedi.

Berkay, Lucescu tarafından A Milli Takım'a da davet ediliyor.