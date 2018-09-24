F.Bahçe ve Beşiktaş'ta sakatların son durumu

Bu akşam saat 21.00'de sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de futbolular, son antrenmanı yaparak kampa girdi.
Sarı-lacivertlilerde bu sezonun en formda ismi olarak göze çarpan Skrtel, sakatlığı nedeniyle Dinamo Zagreb maçında forma giyememişti.
SKRTEL'İN YERİNE REYES
1 haftadır takımla birlikte çalışamayan tecrübeli stoper, son idmana da katılmadı. Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olan Skrtel'in yerine Diego Reyes'in oynaması bekleniyor.
HASAN ALİ İYİLEŞTİ
Konyaspor ve Dinamo Zagreb maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Hasan Ali Kaldırım ise takımla çalıştı. Kaldırım'ın derbide sahadaki yerini alacağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'TA ADRİANO BELİRSİZLİĞİ
Konuk ekip Beşiktaş'ta ise cezalı Medel kritik maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Adriano'nun oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.