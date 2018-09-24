F.Bahçe ve Beşiktaş'ta sakatların son durumu

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Quaresma ve Volkan'dan iddialı derbi yorumu

Bu akşam oynanacak olan dev derbi öncesi her iki takımdan da iddialı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Portekizli yıldız Quaresma, "Harika bir derbi oynamak için Kadıköy'e gidiyorum" dedi.