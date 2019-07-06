F.Bahçe ve G.Saray Falcao'nun peşinde

Transfer sezonunu oldukça hızlı ve verimli kullanmaya çalışan Fenerbahçe ve Galatasaray forvet transferinde Vedat Muriqi'nin ardından yeniden karşı karşıya geldi.

Fransız L'equipe'in haberine göre Kolombiyalı Radamel Falcao için iki kulüp yeniden yarışa tutuştu.

FALCAO'DA KARŞILAŞTILAR

Henüz resmi olarak sonuçlanmasa da Muriqi'yi kadrosuna kattığı konusunda kulis bilgileri dolaşırken, Fenerbaheçe'nin diğer forvet arayışını da Falcao'dan yana kullanacağı belirtiliyor. Bu noktada devrede Galatarasay da bulunuyor.

Galatasaray'ın transfer görüşmeleri için Falcao'nun kulübü Monaco ile görüşmelerin başlatıldığı, Fransa'ya görüşmeler için temsilci gönderildiği L'equipe tarafından duyuruldu.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Her ne kadar bu transfer de Fransız basını Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiğini belirtse de Sarı Lacivertli kulübün henüz Monaco'ya resmi bir teklifte bulunmadığı da belirtildi.