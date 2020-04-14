F.Bahçe ve G.Saray, Kalinic'i istiyor

Koronavirüs salgınının oluşturabileceği ekonomik sorunlar nedeniyle UEFA, Finansal Fair Play kurallarını gevşetmişti.

Bu durum üzerine yeni sezon için transfer çalışmalarında rahat bir nefes alan kulüpler, listelerini de oluşturmaya başladı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray ise gözünü aynı isme dikti.

G.SARAY VE F.BAHÇE KALINIC'İ İSTİYOR

Kiralık olarak Roma forması giyen, ancak bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Hırvat golcü Nikola Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, oyuncunun önümüzdeki sezon Madrid ekibinde olmasının zor olduğunu ve farklı opsiyonları değerlendirmek istediklerini açıklamıştı.

Erceg, Türkiye'yi de ilgilendiren önemli bir ipucu da verdi.

Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Nikola Kalinic'e olan ilgisinden bahseden menajer Erceg, "İki Türk takımı ile bazı transfer görüşmeleri yaptık ve şu anda bekleme aşamasındayız. Biz farklı opsiyonları değerlendirmek istiyoruz, ancak Atletico'nun kararı da belirleyici olacak." dedi.