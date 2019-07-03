İstanbul ekipleri Mert Çetin için devrede

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş saha içinde olduğu kadar saha dışında da rekabet halindeler. Yıllardır transferde yarışan ezeli rakipler, son dönemde rekabetin dozunu artırdı.

VEDAT VE MERT İÇİN KIYASIYA YARIŞ

Geçmişte Mehmet Topuz, Stoch, Alper Potuk, Emre Akbaba gibi futbolcular için karşı karşıya gelen ezeli rakipler, bu sezon ise hem Muriç hem de Mert Çetin'i almak için ekstra mesai harcıyor.

Çaykur Rizespor'dan Muriç'i almak için Fenerbahçe ve Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Bu transfer yarışı sonlanmadan bir başkası başlamış durumda. Galatasaray ile Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Mert Çetin'i almak istiyor.

Galatasaray, Mert Çetin için Ankara ekibine Ahmet Çalık ve bir miktar para önerdi. Cimbom, Ahmet Çalık'ı da daha önce Gençlerbirliği'nden almıştı.

Ankara ekibinde geçen yıl 26 mücadelede forma giyen Mert için Fenerbahçe de teklif yaptı. Gözler Gençlerbirliği'nin vereceği kararda. Öte yandan 22 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın da devreye girebileceği öğrenildi.

"TRANSFER İDDİALARINI DUYUYORUM"

Öte yandan Mert Çetin de transferi hakkında konuştu. Çetin şu ifadeleri kullandı: "Ben profesyonel bir futbolcuyum ve saha içiyle ilgileniyorum. Transfer işlerine menajerim ve kulüp bakıyor. Sosyal medyadan duyuyorum transfer söylentilerini. Kulübüm için en iyisini neyse o olsun. İleride elbette Avrupa'da forma giymek isterim. Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istiyorum."