F.Bahçe ve G.Saray Ömer Bayram'a talip

Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala alternatif sol bek arayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yolu, bu kez de Akhisarsporlu Ömer Bayram için kesişti.

AKHİSAR 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

DHA'nın haberine göre, Geçen hafta Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı transfer etmek için yarışa girişen ezeli rakipler, Akhisarspor'un A Milli Takım'da da forma giyen futbolcusuna talip oldu.

Emre Akbaba'yı sarı-lacivertlilerin elinden alan Galatasaray'ın Ömer için Akhisar'a düşük bir bonservis bedeli önerdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin ise Akhisar yönetimine oyuncunun fiyatını sorduğu, yeşil-siyahlıların bonservis bedelini 3.5 milyon euro olarak belirlediği iddia edildi.

Akhisarspor'da üçüncü sezonunu geçiren 27 yaşındaki gurbetçi sol bek, takımıyla Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kaldırıp çifte kupa sevinci yaşadı. Türkiye'de daha önce 2012-2016 yılları arasında Kayserispor'da forma giyip 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan Ömer, geçen Mart ayında ilk kez A Milli Takım'a çağrılıp 27 Mart'ta Karadağ'la oynanan özel maçta ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.

Sezon öncesi Muğdat, Soner Aydoğdu, Olcan gibi futbolcularını kaybeden Akhisarspor'da başkan Hüseyin Eryüksel, daha önce kadrolarındaki Ömer ve sağ bek Lopes için gelecek transfer tekliflerine kapıyı kapattıklarını açıklamıştı.