F.Bahçe ve Nijmegen arasında Ferdi krizi

Fenerbahçe’de son dönemde performansıyla yıldızlaşan Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezon başında Hollanda’nın NEC Nijmegen takımından transfer edilen Ferdi konusunda sıkıntı olduğu yazıldı.

Ferdi'nin eski takımı NEC Nijmegen'in stadyum kirasını ödemeyemediği ve bu durumun Fenerbahçe'yle alakalı olduğu yönünde açıklamalar geldi.

Hollanda basınında çıkan haberlerde, sarı-lacivertli kulübün, Ferdi transferiyle alakalı NEC Nijmegen’e ödemelerde sorun yaşadığı ve henüz ödenmediği aktarıldı.

"HAKKIMIZI ALAMADIK"

Hollanda kulübünün sportif direktörü Wilco van Schaik yaptığı açıklamada, “Şu anda avukatlarımızla çalışıyoruz. UEFA ve FIFA nezdinde konuyu taşımak ve bu ödemenin olması için harekete geçmek istiyoruz. Şu ana kadar hakkımızı elde edemedik. Bu bizi etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Nijmegen Belediyesi'ne kira borcu ödeyemediklerini belirten Wilco van Schaik, "Elbette bu borcu ödemeyi planlıyoruz ancak şu anda seçkin bir borçlumuzla da uğraşıyoruz. Sorun bu." dedi.