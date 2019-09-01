F.Bahçe ve Trabzonluların penaltı beklediği pozisyonlar

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti.
Müthiş tempolu geçen mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona ererken, tartışmalı pozisyonlar da yaşandı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
İKİ TAKIM DA PENALTI BEKLEDİ
Fenerbahçe, Trabzonsporlu Pereira'nın eline çarpan topta penaltı bekledi ancak Fırat Aydınus aynı görüşte değildi. Portekizli oyuncunun dizinden seken meşin yuvarlak kısa mesefede eline çarptı, Aydınus pozisyonun temiz olduğuna hükmetti.
Bordo-mavili ekip ise Nwakaeme'nin Fenerbahçe ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Deneyimli hakem Fırat Aydınus, bir kez daha oyunu devam ettirdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)