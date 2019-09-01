F.Bahçe ve Trabzonluların penaltı beklediği pozisyonlar Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısında iki takımın da penaltı beklediği pozisyonlar oldu. Ancak hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı göstermedi. 01.09.2019 - 23:19 | Haber Merkezi