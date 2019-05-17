F.Bahçe Vedat için kesenin ağzını açtı

Bu sezon gösterdiği performansla hedeflerine erken havlu atan Fenerbahçe, gelecek sezon için gemileri yaktı...

Gol yollarında sıkıntı çeken ve transferde önceliğini forvet hattına veren Sarı-Lacivertliler, listesinin ilk sırasına ise Çaykur Rizespor'un yıldızı Vedat Muriqi'yi aldı.



Kesenin ağzını açan Fenerbahçe, gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcu için Karadeniz ekibine 2,5-3 milyon Euro bandında bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

RİZE'DEN TRANSFERE YEŞİL IŞIK

Her fırsatta 'Bir teklif olursa orta yol buluruz, Muriqi'nin önünü kapatmayız' gibi ifadeler kullanan Rize Başkanı Hasan Kartal'ın da teklife sıcak bakabileceği öğrenildi. Fenerbahçe, golcü futbolcuya önereceği sözleşme şartlarını da belirledi. Ali Koç ve kurmayları, 25 yaşındaki oyuncuya seneliği 1.5 milyon Euro'dan 3+1 yıllık anlaşma teklif etmeyi planlıyor.

5 BİN EURODAN 1.5 MİLYON EUROYA

2014-15 sezonunda Giresunspor ile başlayan Türkiye kariyerinde Rize formasıyla zirve yapan Muriç'in aldığı ücretler de artmaya başladı. Giresun'da ayda sadece 5 bin euro kazanan tecrübeli forvet, Gençlerbirliği'nde ise yıllığı 300 bin euroya oynuyordu.

Rize'ye senelik 500 bin euroya imza atan Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye transfer olursa her sezon 1.5 milyon euro kazanacak.