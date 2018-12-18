Ensonhaber.com'a dön

F.Bahçe yerine West Ham'ı seçen Wilshere yine sakatlandı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Jack Wilshere, West Ham United'ı seçmişti. İngiliz oyuncu sakatlıktan dolayı sezonu kapatması bekleniyor.

Yorum Yap

F.Bahçe yerine West Ham'ı seçen Wilshere yine sakatlandı

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki 1 numaralı hedefi Jack Wilshere sakatlıklardan kurtulamıyor.

Sarı-lacivertli takımın İstanbul'a getirip imza attıramadığı Jack Wilshere, temmuz ayında West Ham United'a transfer olmuştu. Kariyeri boyunca sakatlık problemleri yaşayan Wilshere, yeni takımında da şok üstüne şok yaşıyor.

Sezon başında 4 maçta oynadıktan sonra ayak bileğinden sakatlanan Wilshere, 1 Aralık'ta Newcastle maçında sahalara dönmüş ve 5 dakika süre almıştı. Ancak İngiliz oyuncunun sakatlığı tekrarladı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Wilshere ayak bileğinden ameliyat olacak ve uzun süre sahalara dönemeyecek. Jack Wilshere'ın sezonu kapatması bekleniyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM