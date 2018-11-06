F.Bahçe yönetimi Ersun Yanal'la görüştü

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Ankaragücü maçı sonrası Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisine yardımcı antrenör Koeman yönetiminde çıkmıştı.

2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertlilerde teknik direktör konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

İlk olarak Blanc ve Sampaoli ile görüşen yönetimin daha sonra Saffet Susic ile temasa geçtiği öğrenildi. Susic'le anlaşma sağlayamayan Fenerbahçeli idarecilerin son olarak taraftarın en çok istediği teknik direktör olan Ersun Yanal'la bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

F.Bahçe yönetimi, haberin basına sızmasının ardından jet hızıyla bir yalanlama yayınlasa da işin aslı başka.

ALİ KOÇ RAPOR İSTEDİ

İşte Kralspor'un edindiği bilgiye göre Ersun Yanal'la yapılan ilk görüşmede konuşulanlar:

Koeman'ın motivasyonunu ve takımın ahengini bozmak istemeyen sarı-lacivertli yönetimin şimdilik Yanal ile yapılan görüşmeyi gizli tutmak istediği ifade edildi. Yanal'la ilk teması kuran Başkan Ali Koç'un tecrübeli teknik adamdan bu oyuncu grubuyla neler yapabileceğini rapor halinde kendisine sunmasını istediği öğrenildi. Ersun Yanal'ın milli maç arasına kadar bir rapor hazırlayacağı ve aynı hafta içerisinde yüz yüze görüşme yapılacağı belirtildi.