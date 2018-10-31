F.Bahçe yönetimi futbolcuları derbiye hazırlıyor

Phillip Cocu'nun gönderilmesiyle bir boşluk oluşmasını istemeyen yönetim, derbi maçın ne kadar kritik olduğunu oyunculara anlatıyor.

Yönetim bir yandan hoca arayışı içindeyken takımı da boş bırakmıyor. Başkan Ali Koç ve Başkanvekili Semih Özsoy başta olmak üzere birçok yönetici tesislere giderek takıma moral veriyor.

"GALATASARAY'I YENEBİLİRİZ"

Galatasaray derbisinin önemini anlatan yöneticilerin, "Siz işinizi yapın. Galatasaray da iyi oynayan bir takım değil. Orada rahat kazanabiliriz. Eğer yenersek her şey yeniden başlar. Aksi skorda Cocu da gittiği için oklar size döner.

Varınızı yoğunuzu ortaya koyarak onur mücadelesi verin. Sakın kötü bir skor alıp Galatasaray taraftarının durumumuzla ilgili tezahüratlar yapmasına izin vermeyin" şeklinde konuşarak futbolcuları motive ettiği öğrenildi.