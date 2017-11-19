F.Bahçe yönetimi Narsingh için İngiltere'ye gidiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Ali Yıldırım ile yaptığı görüşmede sağ kanada adam istemesinin ardından araştırmalarını sürdüren Sarı- Lacivertli yönetim bu mevki için Ada'ya hareket düzenleme kararı aldı.

1 HAFTA İÇİNDE ADA'YA GİDECEKLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Ali Yıldırım ile yaptığı görüşmede sağ kanada adam istemesinin ardından araştırmalarını sürdüren Sarı- Lacivertli yönetim bu mevki için Ada'ya hareket düzenleme kararı aldı.

SATIN ALMA OPSİYONU ALINACAK

Kiralama sözleşmesine satın alma opsiyonu da dahil edilmeye çalışılacak. Anlaşma sağlandığı taktirde Hollandalı sağ açık Luciano Narsingh 2018 yılının ocak ayında Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

İKİ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Narsingh sağ kanat dışında zaman zaman solda da görev yapabiliyor. 27 yaşında ve 1.75 boyunda olan 19 kez Hollanda Milli Takım formasını giydi ve bu maçlarda 4 gol attı. Sözleşmesi ise 2019'da sona eriyor.