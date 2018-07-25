F.Bahçe'de 3 genç profesyonel oldu

1 Belçika basını: Galatasaray Teodorczyk'yi alıyor Bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, Gomis'e alternatif olarak Anderlecht forması giyen Lukasz Teodorczyk'yi transfer edecek.

2 Beşiktaş'ın Harun'a yaptığı teklif Fabri'yi Fulham'a satan Beşiktaş, tecrübeli kalecinin yerini Bursaspor'dan Harun Tekin'i alarak dolduracak.

3 Şenol Güneş: G.Saray, F.Bahçe gibi elenmeyin Şenol Güneş, B36 Torshavn maçı öncesinde oyuncularına G.Saray ve F.Bahçe'nin zayıf takımlara elenmesini örnek gösterdi, rakibi ciddiye almalarını istedi.

4 Ali Koç'tan Benfica değerlendirmesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin Benfica ile eşleşmesini değerlendirdi. Koç, Portekiz temsilcisinin Kadıköy'de şansı olmadığını ifade etti.

5 Oğuz Kağan Güçtekin'e Fulham'dan teklif İngiltere basınında yer alan habere göre Fenerbahçeli Oğuz Kaan Güçtekin, Premier Lig ekibi Fulham'ın takibinde.

6 Almanlar Mesut Özil'e sahip çıktı Alman futbolseverler, 2009'dan bu yana Özil'in şimdiye kadar Almanya Milli Takımı için çok şey yaptığını vurgulayarak başarılı futbolcuya tam destek verdiler.

7 Ali Koç Avrupa tehlikesinin altını çizdi Fenerbahçe'nin bu sezon 30 milyon euro kar yapması gerektiğini dile getiren Ali Koç, "Avrupa tehlikesi bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

8 Fenerbahçe Janssen için harekete geçti Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiraladığı Janssen'i bu sezon satın alma opsiyonu ile kiralamak için İngiliz ekibi Tottenham'la görüşüyor.

9 Barça, Roma'nın elinden Malcom'u kaptı Barcelona, Roma'nın transfer etmek üzere olduğu Malcom'u 42 milyon euro bonservis bedeli karşılığı transfer etti.