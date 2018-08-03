1 Seleznov: G.Saray benim takımım Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi, Seleznov'dan ilginç bir açıklama geldi. Golcü futbolcu küçükken G.Saray'ı tuttuğunu söyledi.

2 F.Bahçe'de 5 isim Benfica maçı kadrosuna alınmadı Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Salih Uçan ile birlikte sakatlıkları bulunan Aatif ile İsmail Köybaşı, Benfica maçı için UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadılar.

3 Fikret Orman Chadli için İngiltere'ye uçuyor Chadli ile prensipte anlaşan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, oyuncunun kulübüyle görüşmek için İngiltere'ye gitme kararı aldı. Transferin kısa süre içerisinde noktalanması bekleniyor.

4 F.Bahçe elenirse G.Saray 15 milyon euro kazanacak Benfica ile F.Bahçe arasında oynanacak olan ön eleme maçları sarı-lacivertli taraftarlar kadar G.Saraylıları da ilgilendiriyor. Çünkü Kanarya elenirse Cimbom'un kasasına tam 15 milyon euro girecek.

5 Ali Koç taraftarların kombinelerini iptal etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisini tehdit eden bazı GFB grubu üyelerinin kombinelerini iptal edip paralarını iade etti.

6 F.Bahçe Benfica'yı elerse hangi takımla eşleşecek Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica'yı elerse PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

7 Şenol Güneş: Larin'i geçemezlerse o oynar Takıma katkı yapan oyuncuların görev alacağını belirten Şenol Güneş, "Kim oynar bilemem. Bu maça bakarsak Larin oynar" ifadelerini kullandı.

8 Negredo La Liga ekibi Rayo Vallecano görüşüyor Şenol Güneş'in B36 Torshavn maçı kadrosuna almadığı Alvaro Negredo, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi gerçekleştiriyor.

9 Beşiktaş, B36 Torshavn'a 6 attı Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında evinde B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların bir üst turdaki rakibi Avusturya temsilcisi LASK Linz olacak.