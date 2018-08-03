F.Bahçe'de 5 isim Benfica maçı kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'nin FFP kısıtlaması gereği 25 kişilik olan normal kadro bildirme listesi, 23 kişiye indirilmişti.
Bununla birlikte sakatlıkları bulunan Aatif ve İsmail Köybaşı alınmadı. Salih Uçan ise Cocu'nun kararıyla liste dışında kaldı.
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Ferdi ve Berke ise FFP'den gelen, 'Sattığın kadar alabilirsin' kuralı nedeniyle kadro dışında kaldı.
Sarı lacivertlilerin diğer 2 transferi Barış Alıcı ve Andre Ayew ise Fernandao'nun satışından gelen paraya karşılık olarak UEFA listesine kaydettirebildi.
İŞTE BENFİCA MAÇI KADROSU
Kaleciler: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu
Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli
Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Giuliano Victor de Paula, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Serhat Kot, Josef de Souza, Eljif Elmas
Forvet: Roberto Soldado, Andre Ayew
Temsilcimizin şu 11'le sahaya çıkması bekleniyor: Volkan, İsla, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali, Mehmet, Elif, Alper, Giuliano, Valbuena, Ayew