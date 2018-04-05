F.Bahçe'de başkan adaylarının altyapı planı

Sarı lacivertliler 5-0'lık Kayserispor galibiyetiyle şampiyonluk yarışında tekrar umutlarını tazelerken, kulüpte de hummalı bir şekilde kongre çalışmaları sürüyor...

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un karşı karşıya geleceği tarihi kongre heyecanı dört bir yanı sararken, başkanın gelecek adına planı da ortaya çıktı.

ALİ KOÇ ALEXANCO'YU DÜŞÜNÜYOR

Ali Koç’un altyapının başına geçmesi için La Masia efsanesi Jose Ramon Alexanco’yu düşündüğü ortamda Aziz Yıldırım’ın hamlesinin ne olacağı merak konusuydu.

(Son olarak Valencia’da sportif direktörlük görevini yürüten 61 yaşındaki Alexanko, ocak ayından beri itibariyle Bein Sports’ta yorumculuk yapıyor)

AZİZ YILDIRIM'IN PLANI: KEES VAN WONDEREN

Yıldırım'ın hedefi ise Hollanda U17 Milli Takımı’nın antrenörü Kees van Wonderen oldu.

Van Wonderen’in Fenerbahçe’ye gelirken, Hollanda alt yaş grupları milli takımlarında oynattığı bazı Türk gençleri de yanında getireceği öğrenildi.