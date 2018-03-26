F.Bahçe'de Fırat Okul ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Fırat Okul dönemi bitti.

İki sezondur sarı-lacivertli takımın başında olan ve çıktığı 61 maçta 44 galibiyet, 17 yenilgi alan Okul'un sözleşmesi feshedildi.

RESMEN DUYURULDU

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü Fırat Okul ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda, Fırat Okul'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Fırat Okul'a bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

Aynı zamanda sarı-lacivertli oyunculardan Aerial Powers ve Lynetta Kizer'in sözleşmeleri de karşılıklı olarak feshedildi..