F.Bahçe'de Giuliano'nun performansı tartışılıyor

Sarı-lacivertli ekip ilk maçta 1-0 yenildiği Benfica ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti. Fenerbahçe cephesinde en çok eleştirilen isimlerin başında ise Brezilyalı 10 numara Giuliano vardı.

PENALTI OLMAYINCA KATKISI YOK YORUMLARI

Benfica ile oynanan iki maçta da varlık gösteremeyen Giuliano, özellikle Kadıköy'deki performansıyla taraftarların tepkisini çekti. Top her ayağına geldiğinde tribünler tarafından ıslıklanan Giuliano için penaltı kullanmak dışında takıma katkı vermiyor şeklinde yorumlandı.

Benfica ile oynanan 2 maçta toplam 180 dakika sahada kalan Giuliano, sadece 1 şut çekti.