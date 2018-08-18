F.Bahçe'de gönderilecek isimler

Sezon başında Fernandao'yu satıp, kadrosunu Berke, Barış, Ferdi, Ayew ve İslam Slimani gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de kadro değişimi devam ediyor.

Giuliano'nun sistemine uymaması nedeniyle satılmasını isteyen teknik direktör Phillip Cocu'nun iki ismi daha gözden çıkardığı öğrenildi.

Valbuena ve Dirar'ın da gönderilmesini isteyen Hollandalı teknik adam, 4-3-3 sistemine uygun oyuncuların alınmasını talep etti.

"BİRKAÇ GÜNE GELİŞMELER OLACAK"

Konu hakkında Twitter hesabından bir paylaşım yapan gazeteci Feridun Niğdelioğlu, birkaç gün içerisinde bu isimlerle yolların ayrılacağını söyledi.

Niğdelioğlu, "Birkaç güne kadar önemli gelişmeler yaşanacak. Önce Valbuena'nın karar vermesi bekleniyor. Dirar ve Giuliano sırada. Flamengo, Giuliano için ısrarcı. Diego Ribas ile yollarını ayıracakları için Fenerbahçe'den olumlu haber bekleniyor" dedi.