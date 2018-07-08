F.Bahçe'de hedef Andre Gomes

Fenerbahçe'de orta saha transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor...
İstanbul'u gezip İngiltere'ye dönen Wilshere, eşini ikna edemediğini belirterek sarı-lacivertlilerin teklifini reddetmişti.
İLK ADAY ANDRE GOMES
Yönetim, zaman kaybetmeden İngiliz futbolcunun alternatifini belirledi.
Sarı-lacivertli kurmaylar, Barcelona'da forma şansı bulamayan Portekizli orta saha oyuncusu Andre Gomes'i transfer etmek için girişimlere başladı.
DİĞER ALTERNATİF WİJNALDUM
Fenerbahçe'de bir diğer alternartif ise Liverpoollu Wijnaldum. Cocu'nun eski öğrencisi olan Hollandalı futbolcu, Keita ve Fabinho'nun transfer edilmesinin ardından forma şansı bulmakta güçlük çekmişti.
Fenerbahçe'nin orta saha transferini kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.