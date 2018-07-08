Dünya Kupası'ndaki başarılı performansıyla final maçının en büyük adayı olan Cüneyt Çakır'a Çin'den 5 milyon dolarlık teklif yapıldı.

Galatasaray forması giyen Uruguay'ın kalecisi Muslera, Fransa maçında yaptığı hatadan dolayı elendiklerini ifade etti.

Cocu: Volkan ile görüşmeler devam ediyor

Aziz Yıldırım, futbolculara 90 gündür maaş ödenmediğini söyleyen Ali Koç'a cevap verdi. Yıldırım, "Hadi Aziz Yıldırım'dan nefret ediyorsunuz. Hiç açıp kural, kanunda mı okumuyorsunuz?" dedi.

Hırvatistan-Rusya maçında iyi bir performans sergileyen Vida, değerini katlamaya devam ediyor. Fikret Orman'ın, Hırvatlar finale çıkarsa Vida için 40 milyon euro isteyeceği öğrenildi.

1 Vida değerini katlıyor Hırvatistan-Rusya maçında iyi bir performans sergileyen Vida, değerini katlamaya devam ediyor. Fikret Orman'ın, Hırvatlar finale çıkarsa Vida için 40 milyon euro isteyeceği öğrenildi.

2 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Kuralları bilmiyor musun Aziz Yıldırım, futbolculara 90 gündür maaş ödenmediğini söyleyen Ali Koç'a cevap verdi. Yıldırım, "Hadi Aziz Yıldırım'dan nefret ediyorsunuz. Hiç açıp kural, kanunda mı okumuyorsunuz?" dedi.

3 F.Bahçe'de hedef Andre Gomes Fenerbahçe'de, gelmek istemediğini yönetime bildiren Wilshere'in alternatifi belli oldu. Sarı-lacivertli yönetim, Barcelonalı Andre Gomes'i tranfer etmeyi planlıyor.

4 Cocu'lu F.Bahçe ilk hazırlık maçında berabere kaldı Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hazırlık maçında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Aatif kaydetti.

5 Beşiktaş ile Siofok berabere kaldı Beşiktaş, hazırlık maçında BCF Siofok ile karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren maçta siyah-beyazlıların tek golünü Vagner Love kaydetti.

6 Aatıf: Basına göre hoca beni istemiyormuş Basında çıkan "Cocu Aatıf'ı istemiyor" şeklindeki haberlere tepki gösteren Faslı futbolcu, "İnsanlar hiçbir şey bilmeden birçok yorumlar yapıyorlar" dedi.

7 Dünya Kupası yarı final programı Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Fransa ile Belçika 10 Temmuz Salı, İngiltere ile Hırvatistan ise 11 Temmuz Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.