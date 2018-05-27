F.Bahçe'de hedef Deniz Türüç ve Visca

Transfer raporunu hazırlayan Aykut Kocaman'ın alınmasını istediği yerli oyuncuların başında Deniz Türüç geliyor.

Tecrübeli hocanın, Türüç'ü hem sol ayaklı olması hem de 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilmesi nedeniyle istediği belirtildi.



Deniz'in yaşı ve kalitesiyle takıma uzun yıllar hizmet edebilecek potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Kocaman'ın raporuna, "Transfer için uygun şartların oluşması durumunda kendisiyle çalışmak isterim" notunu düştüğü belirlendi.

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Harika bir sol ayağı olan Deniz Türüç tekniği ve oyun zekası ile dikkat çekiyor. Duran topları kullanmada da oldukça usta olan oyuncu bu sezon Kayserispor'da 37 maçta 9 gol attı, 7 de asist gerçekleştirdi.



Geçen sezon ise 38 maçta 11 gol, 11 asiste ulaşmıştı. Hollanda doğumlu Deniz'in Kayserispor ile 2 yıl daha sözleşmesi var.

25 yaşındaki Türüç için kulüpte haftaya gerçekleştirilecek seçimin ardından hamle yapılması bekleniyor. Aykut Kocaman Başakşehir'den Visca'nın transferi için de rapor vermişti.



