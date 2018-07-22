F.Bahçe'de hedef Kameni'nin oğlu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında önceliği gelecek vadeden isimlere veren Fenerbahçe'nin son hedefi Carlos Kameni'nin oğlu.

BARCELONA'DAN GELİYOR

Habertürk'ün haberine göre, sarı-lacivertliler kalecisi Carlos Kameni'nin Barcelona altyapısında eğitim alan 14 yaşındaki oğlu Luka Kameni'yi almak istiyor. Babası gibi kaleci olan ve yetenekleriyle dikkat çeken Luka Kameni'yi kendi altyapısına kazandırmak isteyen Fenerbahçe, böylece geleceğe yönelik bir adım daha atmayı planlıyor.

KAMENİ'YLE DEVAM EDİLMESİNDE ÖNEMLİ ETKEN

Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Kameni ile yola devam edilmesinde bu transferin etkili olduğu öğrenilirken, tecrübeli eldivenin oğluyla ilgili kesin kararını vermesi bekleniyor.