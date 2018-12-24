F.Bahçe'de hedef küme hattından kurtulmak

Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe, Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Akhisarspor ise Konyaspor'u konuk edecek. Bu iki mücadeleyle ilk yarı sona erecek.

FENERBAHÇE KAZANIRSA POTADAN ÇIKACAK

Son haftaya 15 puanla 17. sırada giren Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında kazanırsa Erzurumspor'u puan olarak, Alanyaspor'u ise averajla geride bırakarak küme düşme hattından çıkacak.

Akhisarspor-Konyaspor maçının sonucuna göre Ege ekibini de geçme durumu olan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 14. sırada kapatabilir.

İLK DEVREYİ KÜME DÜŞME HATTINDA KAPATABİLİR

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, bu akşam yeni hocası Ersun Yanal yönetiminde 3 puan alamazsa ilk yarıyı küme düşme hattında kapatacak. Sarı-lacivertli ekipte hedef 2018'i galibiyetle kapatarak ateş hattından çıkmak.

(Küme düşme hattında son durum)

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Bahadır, Salih, Cissokho, Chico, Vainquer, Serdar, Hakan, Drole, Barrada.

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Soldado.