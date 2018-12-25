F.Bahçe'de kadro dışı kalanlar affedilecek

Sarı-lacivertli ekibin Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Ersun Yanal, yönetim tarafından kadro dışı bırakılan futbolcuların son durumuna da değindi.

KADRO DIŞI DİYE BİR ŞEY YOK

Yönetimin aldığı kararın yeniden değerlendirileceğini aktaran Yanal, "Herkesi kazanmak ve herkesi kadro içinde değerlendirmek zorundayız. Kadro dışı diye bir şey yok. Şu anda yönetimin ve oyuncuların arasındaki problemden dolayı alınmış bir karar var. Bu karar önümüzdeki günlerde tekrar değerlendirilecektir." şeklinde konuştu.

Yeni bir sayfa açıldığının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Yeni bir dönem başlıyor. Ben de çıkıp bununla ilgili bilgi vereceğim, basın toplantısı düzenleyeceğim. Bu konuda çok fazla üzerine düşmeye gerek yok. Biz sizi bilgilendireceğiz. Bizim dışımızdaki her şey yalan.”





DEVRE ARASI KAMPINDA OLACAKLAR

Alınan bilgiye göre Ersun Yanal, kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf, Dirar ve Ozan Tufan'ı affederek devre arası kampına dahil edilecek. Oyuncuların durumunu kampta görmek isteyen Yanal'ın son kararı oyuncuların form durumuna göre verecek.